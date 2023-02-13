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    Акинфеев – о Мариборе-2009: «Тупой гол в Москве все перечеркнул. Должны были 4-5 забивать»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, как сборная России проиграла Словении в стыковых матчах ЧМ-2010.

    • В первом матче в Москве Россия победила со счетом 2:1.
    • Ответная игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Словении.

    — Для меня Марибор-2009 — по-прежнему большая боль, потому что более талантливой и, казалось, созревшей для больших дел сборной у России никогда не было. У вас это тоже до сих пор сидит внутри?

    — Так сказать не могу. Просто было обидно, что этот тупой гол на 92-й минуте в Москве (на самом деле на 87-й – прим.) все перечеркнул. Была какая-то комбинация, человек бьет, я отбиваю, выдыхаю. И тут смотрю — наших ни одного человека, и Печник стоит... Именно этот гол все перевернул. По игре мы четыре или пять должны были забивать.

    — Мне кажется, Хиддинк, чувствуя это, и решил Словению добивать, выпустил Быстрова вместо Семака. Это выглядело логично, но баланс в нашей игре нарушился — и в обороне начали проваливаться.

    — Это психология. Нельзя говорить, что тренер не угадал. Такое бывает — атакуешь, счет 2:0, и успокаиваешься. А ведь любая ошибка к голу может привести.

    Было очень обидно, в том числе и за тренера. Мы пошли к нему (в самолете из Марибора – прим.), хотели, чтобы он остался. И он бы, может, не ушел. Но тогда поменялось руководство РФС, и Гуса уволили.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2023 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      Таврида 13 февраля, 17:26

      Самый тупой и обидный гол Филимонов в 99 пропустил.

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