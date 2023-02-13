Два игрока «ПСЖ» пропустили тренировку перед матчем с «Баварией»

«ПСЖ» готовится к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Сегодняшнюю тренировку пропустили два игрока парижан – защитник Норди Мукиэле и хавбек Ренату Саншеш.

Зато в общей группе занимались Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Марко Верратти, у которых были проблемы со здоровьем на прошлой неделе.

«ПСЖ» примет «Баварию» во вторник, 14 февраля.

Начало матча – в 23:00 мск.

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