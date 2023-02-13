Хиддинк ответил, способен ли Жирков стать тренером

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о перспективах Юрия Жиркова начать тренерскую карьеру.

«Жирков – один из сильнейших игроков в истории России. Очень рад, что мне довелось работать с таким талантливым футболистом.

Может ли Жирков стать тренером? Вам лучше об этом спросить самого Юрия, не могу отвечать за него. Но он способен на многое», – заявил Хиддинк.

Последним клубом защитника были «Химки».

Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.

Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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