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    Хиддинк ответил, способен ли Жирков стать тренером

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о перспективах Юрия Жиркова начать тренерскую карьеру.

    «Жирков – один из сильнейших игроков в истории России. Очень рад, что мне довелось работать с таким талантливым футболистом.

    Может ли Жирков стать тренером? Вам лучше об этом спросить самого Юрия, не могу отвечать за него. Но он способен на многое», – заявил Хиддинк.

    • Последним клубом защитника были «Химки».
    • Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.
    • Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24204

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Жирков должен стать тренером, он многому может научить. Ну не в депутаты же ему идти.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14319

      playsh > DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Сам Жирков так не думает,иначе давно бы взял команду.Другое дело,если ему заняться мальчишками,тут у него всё должно получиться.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24204

      DOCTOR PENALTY > playsh 25 минут назад

      У Жиркова оху*****ный футбольный багаж, если он передаст его хотя бы на 50%, будет огромная польза. Не важно, мальчишкам или взрослым игрокам.

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