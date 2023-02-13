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    Неймар был недоволен действиями двух игроков «ПСЖ» в матче с «Монако»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар остался разочарован действиями Витиньи и Уго Экитике в ходе игры 23-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:3).

    Бразилец критиковал партнеров по команде прямо на поле, используя грубые слова.

    После матча Неймар и Маркиньос поругались с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем.

    Футболисты «Монако» были удивлены происходящим – они не ожидали, что у соперников будут публичные перепалки.

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    Источник: L’Equipe

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