Неймар был недоволен действиями двух игроков «ПСЖ» в матче с «Монако»

Нападающий «ПСЖ» Неймар остался разочарован действиями Витиньи и Уго Экитике в ходе игры 23-го тура Лиги 1 против «Монако» (1:3).

Бразилец критиковал партнеров по команде прямо на поле, используя грубые слова.

После матча Неймар и Маркиньос поругались с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем.

Футболисты «Монако» были удивлены происходящим – они не ожидали, что у соперников будут публичные перепалки.

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