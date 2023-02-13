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    Акинфеев объяснил, почему не любит выражение «нога Бога»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не любит выражение «нога Бога», которым охарактеризовали его решающий сейв в серии пенальти между Россией и Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

    • Акинфеев отбил удар Яго Аспаса ногой.
    • Россия победила Испанию и вышла в 1/4 финала, где уступила Хорватии.
    • Акинфеев после ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной.

    — Словосочетание «нога Бога», появившееся после серии пенальти с Испанией на ЧМ-2018, вам понравилось? Вы тогда поскромничали, сказав, что просто повезло.

    — Выражение не понравилось. Я религиозный человек и не люблю таких сравнений. Бог для меня — это пойти в храм, помолиться. Для меня это важно. А такие сравнения — бредятина какая-то, честно.

    Бывает в жизни и везение, а не только грустные моменты. А это действительно было везение — может быть, процентов пять моей заслуги, что я ногу правильно выставил. Но ведь Аспас мог вообще по-другому ударить! Совпало и то, когда он пробил, и когда я прыгнул. Пазл сложился.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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