Акинфеев объяснил, почему не любит выражение «нога Бога»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не любит выражение «нога Бога», которым охарактеризовали его решающий сейв в серии пенальти между Россией и Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

Акинфеев отбил удар Яго Аспаса ногой.

Россия победила Испанию и вышла в 1/4 финала, где уступила Хорватии.

Акинфеев после ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной.

— Словосочетание «нога Бога», появившееся после серии пенальти с Испанией на ЧМ-2018, вам понравилось? Вы тогда поскромничали, сказав, что просто повезло.

— Выражение не понравилось. Я религиозный человек и не люблю таких сравнений. Бог для меня — это пойти в храм, помолиться. Для меня это важно. А такие сравнения — бредятина какая-то, честно.

Бывает в жизни и везение, а не только грустные моменты. А это действительно было везение — может быть, процентов пять моей заслуги, что я ногу правильно выставил. Но ведь Аспас мог вообще по-другому ударить! Совпало и то, когда он пробил, и когда я прыгнул. Пазл сложился.

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