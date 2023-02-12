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    82-летний Кавазашвили поздравил 39-летнего Жиркова со вступлением в поколение ветеранов

    Экс-игрок «Спартака» Анхор Кавазашвили высказался о решении бывшего защитника «Зенита» и ЦСКА Юрия Жиркова завершить карьеру в 39 лет.

    «Юра — замечательный человек, замечательный футболист, замечательный семьянин и вообще замечательный друг. Я знаю, что он очень уважителен к ветеранам футбола. И самое главное, что он уже невзначай, неожиданно перешел в ранг ветерана футбола.

    Поздравляю его со вступлением в наше поколение ветеранов. Хочу пожелать ему, самое главное: чтобы он после окончания карьеры держал марку того самого Юрия Жиркова, которого огромное количество разнокалиберных болельщиков многих футбольных клубов любили, уважали и ценили как прекрасного футболиста и прекрасного человека.

    Это тот самый человек, про которого нельзя сказать ни одного плохого слова. Наилучшие пожелания лично ему и его семье.

    Желаю, чтобы он не растерялся, ведь сейчас у него пойдет абсолютно другая жизнь. Надо найти себя и встать на тот путь, который ему даст возможность держать свое реноме и не подводить свое имя», — сказал Кавазашвили.

    • Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».
    • Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.
    • Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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    Источник: Betonmobile

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    12.02.2023 23:53
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