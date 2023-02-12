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    ЦСКА отреагировал на завершение карьеры Жиркова, показав его победный гол в финале Кубка УЕФА

    В ЦСКА прокомментировали решение Юрия Жиркова завершить профессиональную карьеру.

    «Двухкратный чемпион России в составе армейцев и обладатель Кубка УЕФА Юрий Жирков объявил о завершении карьеры.

    Мы знаем, какой момент занимает особенное место в его многовековой футбольной истории», – написала пресс-служба ЦСКА под видео с победным голом Жиркова в финале Кубка УЕФА-2005 со «Спортингом» (3:1).

    • Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».
    • Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.
    • Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    12.02.2023 23:47
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