«Зенит» – Жиркову: «Спасибо за все, легенда российского футбола!»

«Зенит» отреагировал на новость о решении Юрия Жиркова завершить карьеру в 39 лет.

«Уважаемый Юрий Валентинович! Мы благодарим Вас за 127 матчей в футболке сине-бело-голубых, пять голов и 17 результативных передач, за три чемпионства, два Кубка и три Суперкубка России, а также за бесконечное множество прекрасных моментов!

Спасибо за все, Юрий Валентинович! Спасибо за все, легенда российского футбола!» – говорится в сообщении «Зенита».

Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».

Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.

Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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