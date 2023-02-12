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    «Зенит» – Жиркову: «Спасибо за все, легенда российского футбола!»

    «Зенит» отреагировал на новость о решении Юрия Жиркова завершить карьеру в 39 лет.

    «Уважаемый Юрий Валентинович! Мы благодарим Вас за 127 матчей в футболке сине-бело-голубых, пять голов и 17 результативных передач, за три чемпионства, два Кубка и три Суперкубка России, а также за бесконечное множество прекрасных моментов!

    Спасибо за все, Юрий Валентинович! Спасибо за все, легенда российского футбола!» – говорится в сообщении «Зенита».

    • Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».
    • Жирков играл в АПЛ за «Челси», взял с командой чемпионство.
    • Футболист брал со сборной России бронзу Евро-2008.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    12.02.2023 23:26
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