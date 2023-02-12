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    Бентанкур из «Тоттенхэма» выбыл до конца сезона

    Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур травмировался накануне в матче 23-го тура АПЛ против «Лестера» (1:4). У него повреждение передней крестообразной связки.

    Обследование показало, что Бентанкур восстановится не раньше лета.

    • Бентанкур в матче с «Лестером» открыл счет.
    • У Бентанкура в сезоне 25 матчей, 6 голов, 2 ассиста.
    • «Тоттенхэм» в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «Миланом».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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