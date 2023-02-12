Бентанкур из «Тоттенхэма» выбыл до конца сезона

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур травмировался накануне в матче 23-го тура АПЛ против «Лестера» (1:4). У него повреждение передней крестообразной связки.

Обследование показало, что Бентанкур восстановится не раньше лета.

Бентанкур в матче с «Лестером» открыл счет.

У Бентанкура в сезоне 25 матчей, 6 голов, 2 ассиста.

«Тоттенхэм» в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «Миланом».

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