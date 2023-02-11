«Легенда России». Малуда – о Жиркове

Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда высказался о своем партнере по лондонскому клубу Юрии Жиркове.

«Рад, что после «Челси» Жирков принял новый вызов. Юрий был важной частью сборной России, отлично там выглядел. Если честно, увиделись с ним тут впервые за годы! Легенда России.

Был ли Жирков тихим и скромным в «Челси»? Это не всегда проблема. Свой талант он показывал на поле. Это самое важное. Он талантлив, трудолюбив. А характер может быть разным. Юрий был очень умным игроком, поиграл на разных позициях», – сказал француз.

Жирков был в «Челси» в 2009-2011 годах, провел в АПЛ 29 матчей.

С командой Жирков взял чемпионство.

Малуда закончил карьеру в 2018 году.

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