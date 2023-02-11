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    Клубный ЧМ. «Фламенго» победил «Аль-Ахли» в матче за 3-е место (4:2)

    Бразильский «Фламенго» взял бронзовые медали клубного чемпионата мира. Бразильцы в игре за третье место оказались сильнее египетского «Аль-Ахли».

    Египтяне вели в счете 2:1, но преимущество упустили.

    На 58-й минуте «Аль-Ахли» не реализовал пенальти. С 69-й минуты египтяне были в меньшинстве.

    Турнир проходит в Марокко.

    Клубный ЧМ. Матч за 3-е место

    Аль-Ахли (Египет) – Фламенго (Бразилия) – 2:4 (1:1)

    Голы: 0:1 – Габриэль, 11 (с пенальти); 1:1 – Абделькадер, 38; 2:1 – Абделькадер, 60; 2:2 – Педро, 77; 2:3 – Габриэль, 85 (с пенальти); 2:4 – Педро, 90+1.

    Незабитые пенальти: Маалул, 58 – нет.

    Удаления: Абдулфаттах, 69 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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