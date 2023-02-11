Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли - Фламенго
Аль-Ахли - Фламенго: обзор матча 11 февраля 2023
Аль-Ахли
11.02.2023, суббота, 18:30
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
2 : 4
Завершен
Фламенго
37'
А. Абделькадер
60'
А. Абделькадер
11'
Г. Барбоза (П)
77'
Педро
85'
Г. Барбоза (П)
90+1'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Фламенго
Желтая карточка
Х. Эль-Шахат
90'
+12
Желтая карточка
М. Хани
90'
+12
90'
+12
Желтая карточка
Г. Барбоза
90'
+9
Замена
М. Франка
️️️️
Педро
90'
+9
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Д. Де Арраскаэта
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
Педро
Замена
А. Дьен
️️️️
Х. Фатхи
90'
+1
Замена
Х. Эль-Шахат
️️️️
А. Маалул
90'
86'
Замена
Пабло
️️️️
Д. Луис
85'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Г. Барбоза
77'
ГОЛ! 2:2!
Педро
Желтая карточка
Х. Фатхи
75'
Замена
М. Хани
️️️️
М. Шериф
75'
63'
Замена
Эвертон
️️️️
Э. Рибейро
ГОЛ! 2:1!
А. Абделькадер
60'
Желтая карточка
М. Атея
58'
Пенальти не реализован!
А. Маалул
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Абделькадер
Пас отдал
А. Маалул
37'
Желтая карточка
М. Абдельмонем
28'
28'
Желтая карточка
Д. Де Арраскаэта
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Барбоза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
21
Али Маалул
ЛЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
36
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
13
Марван Атея
ОП
11
Ахмед Абделькадер
АП
10
Перси Тау
ПВ
29
Тахер Мохамед
ЦФ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Аль-Ахли
33
Хамза Алаа
ВР
1
Али Лотфи
ВР
21
Мохамед Ашраф
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
14
Махмуд Метвали
ЦЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
10
Кахраба
ЦП
4
Мохамед Фахри
ЦП
15
Алиу Дьен
ЦП
17
Амр Сулейя
ЦП
10
Афша
ЦП
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
1
Уго Соуза
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
26
Матеус Франка
АП
7
Мариньо
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
4-2-2-2
1
Эль-Шенави
21
Маалул
6
Ибрахим
36
Абдельмонем
2
Абдельфаттах
8
Фатхи
13
Атея
11
Абделькадер
10
Тау
10
Шериф
29
Мохамед
4-4-2
23
Сантос
2
Варела
15
Бруно
4
Луис
6
Айртон
23
Видаль
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
29
Майя
9
Педро
9
Барбоза
10
Шериф
3
Хани
3
Хани
10
Шериф
21
Маалул
14
Эль-Шахат
14
Эль-Шахат
21
Маалул
8
Фатхи
15
Дьен
15
Дьен
8
Фатхи
4
Луис
23
Пабло
23
Пабло
4
Луис
10
Де Арраскаэта
5
Пульгар
5
Пульгар
10
Де Арраскаэта
9
Педро
26
Франка
26
Франка
9
Педро
10
Рибейро
7
Эвертон
7
Эвертон
10
Рибейро
Остались в запасе
Аль-Ахли
Фламенго
33
Хамза Алаа
ВР
1
Али Лотфи
ВР
21
Мохамед Ашраф
ЛЗ
14
Махмуд Метвали
ЦЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
4
Мохамед Фахри
ЦП
17
Амр Сулейя
ЦП
10
Афша
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
23
Матеус Кунья
ВР
1
Уго Соуза
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
7
Мариньо
ПВ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
33
Хамза Алаа
ВР
1
Али Лотфи
ВР
21
Мохамед Ашраф
ЛЗ
14
Махмуд Метвали
ЦЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
4
Мохамед Фахри
ЦП
17
Амр Сулейя
ЦП
10
Афша
ЦП
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
1
Уго Соуза
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
7
Мариньо
ПВ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Аль-Ахли - Фламенго
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Ибн Батута
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Аль-Ахли
Фламенго
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
«Барселона» взяла новый трофей
20 августа
Появился первый игрок в истории с двумя автоголами на ЧМ
4 июля
6
Игрок Египта едва не умер во время матча ЧМ-2026
3 июля
2
«Барселона» объявила о втором летнем трансфере
24 июня
«Барселона» близка к подписанию египетского таланта
20 января
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+