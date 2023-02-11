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    Клубный ЧМ. «Реал» в финале победил «Аль-Хиляль» (5:3) и в 5-й раз выиграл турнир

    «Реал» выиграл пятый свой клубный чемпионат мира. В финале испанцы переиграли саудовской «Аль-Хиляль».

    В трех голах поучаствовал форвард Винисиус. Дублем отметился полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.

    У «Аль-Хиляля» дубль на счету Лусиано Вьетто.

    Турнир проходил в Марокко.

    Клубный ЧМ. Финал

    Реал (Испания) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 5:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Винисиус, 13; 2:0 – Вальверде, 18; 2:1 – Марега, 26; 3:1 – Бензема, 54; 4:1 – Вальверде, 58; 4:2 – Вьетто, 63; 5:2 – Винисиус, 69; 5:3 – Вьетто, 79.

    Результаты клубного ЧМ

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2023 23:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28300

      JTherry 1 час назад

      Реал устроил "перестрелку" (5:3) с саудитами, которые играли и не сдавались до конца матча...

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