«Реал» выиграл пятый свой клубный чемпионат мира. В финале испанцы переиграли саудовской «Аль-Хиляль».

В трех голах поучаствовал форвард Винисиус. Дублем отметился полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.

У «Аль-Хиляля» дубль на счету Лусиано Вьетто.

Турнир проходил в Марокко.

Клубный ЧМ. Финал

Реал (Испания) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 5:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Винисиус, 13; 2:0 – Вальверде, 18; 2:1 – Марега, 26; 3:1 – Бензема, 54; 4:1 – Вальверде, 58; 4:2 – Вьетто, 63; 5:2 – Винисиус, 69; 5:3 – Вьетто, 79.

Результаты клубного ЧМ

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