«Реал» и «Аль-Хиляль» назвали стартовые составы на финал клубного чемпионата мира.

Игра пройдет в Марокко на стадионе «Принца Мулая Абдаллы» 11 февраля.

Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга, Модрич, Чуамени, Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус.

«Аль-Хиляль»: аль-Майюф, Х. Аль-Давсари, аль-Булеахи, Су, Абдулхамид, Куэльяр, Канно, С. Аль-Давсари, Вьетто, Каррильо, Марега.

Судья: Энтони Тэйлор (Англия)

Матчей в сезоне: 7

Желтые карточки: 34 (4,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 24

«Аль-Ахли» представляет Саудовскую Аравию, в полуфинале клуб прошел «Фламенго». «Реал» играет на турнире как победитель европейской Лиги чемпионов сезона-2021/22. В полуфинале клуб обыграл «Аль-Ахли».

Коэффициенты:

Прогноз на матч: победа Реала с форой (-1.5)

Где смотреть матч Реал – Аль-Хиляль