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«Реал» – «Аль-Хиляль»: стартовые составы на финал клубного ЧМ

11 февраля 2023, 21:19

«Реал» и «Аль-Хиляль» назвали стартовые составы на финал клубного чемпионата мира.

  • Игра пройдет в Марокко на стадионе «Принца Мулая Абдаллы» 11 февраля.
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга, Модрич, Чуамени, Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус.

«Аль-Хиляль»: аль-Майюф, Х. Аль-Давсари, аль-Булеахи, Су, Абдулхамид, Куэльяр, Канно, С. Аль-Давсари, Вьетто, Каррильо, Марега.

Судья: Энтони Тэйлор (Англия)

  • Матчей в сезоне: 7
  • Желтые карточки: 34 (4,9 в среднем за матч)
  • Красные карточки: 1
  • Фолы в среднем за матч: 24

«Аль-Ахли» представляет Саудовскую Аравию, в полуфинале клуб прошел «Фламенго». «Реал» играет на турнире как победитель европейской Лиги чемпионов сезона-2021/22. В полуфинале клуб обыграл «Аль-Ахли».

Коэффициенты:

  • Победа «Реала» – 1.30
  • Ничья – 6.40
  • Победа «Аль-Хиляля» – 11.50

Прогноз на матч: победа Реала с форой (-1.5)

Где смотреть матч Реал – Аль-Хиляль

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Испания. Примера Аль-Хиляль Реал
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