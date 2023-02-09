«Реал» и «Аль-Хиляль» сыграют в матче финала клубного чемпионата мира. Встреча пройдет в Марокко на стадионе «Принца Мулая Абделлаха».

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«Аль-Ахли» представляет Саудовскую Аравию, в полуфинале клуб прошел «Фламенго».

«Реал» играет на турнире как победитель европейской Лиги чемпионов сезона-2021/22. В полуфинале клуб обыграл «Аль-Ахли».

Игра состоится в субботу, 11 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:00 мск.

«Реал» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу мадридской команды составляет 1,25. На ничью – 6,20. На выигрыш «Аль-Ахли» можно поставить за 11,5.