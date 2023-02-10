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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Аль-Хиляль»: финал клубного чемпионата мира, 11 февраля 2023

    «Реал» и «Аль-Хиляль» встретятся в матче финала клубного чемпионата мира. Игра пройдет в Марокко на стадионе «Принца Мулая Абделлаха». Начало – в 22:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    • Реал: Андрей Лунин – Начо, Даниэль Карвахаль, Эдуардо Камавинга, Антонио Рюдигер – Дани Себальос, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени – Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Марко Асенсио.
    • Аль-Хиляль: Абдуллах аль-Майюф – Али Аль-Болеахи, Чжан Хен Су, Сауд Абдулхамид, Нассер Аль-Двасари – Густаво Куэльяр, Андре Каррильо – Салим аль-Давсари, Мусса Марега, Лусиано Вьетто – Одион Игало.

    Судья: Энтони Тэйлор (Англия)

    • Матчей в сезоне: 7
    • Желтые карточки: 34 (4,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 24

    «Аль-Ахли» представляет Саудовскую Аравию, в полуфинале клуб прошел «Фламенго». «Реал» играет на турнире как победитель европейской Лиги чемпионов сезона-2021/22. В полуфинале клуб обыграл «Аль-Ахли».

    Коэффициенты:

    • Победа «Реала» – 1.30
    • Ничья – 6.40
    • Победа «Аль-Хиляля» – 11.50

    Прогноз на матч: победа Реала с форой (-1.5)

    Где смотреть матч Реал – Аль-Хиляль

    Источник: «Бомбардир»

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