«Реал» и «Аль-Хиляль» встретятся в матче финала клубного чемпионата мира. Игра пройдет в Марокко на стадионе «Принца Мулая Абделлаха». Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
- Реал: Андрей Лунин – Начо, Даниэль Карвахаль, Эдуардо Камавинга, Антонио Рюдигер – Дани Себальос, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени – Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Марко Асенсио.
- Аль-Хиляль: Абдуллах аль-Майюф – Али Аль-Болеахи, Чжан Хен Су, Сауд Абдулхамид, Нассер Аль-Двасари – Густаво Куэльяр, Андре Каррильо – Салим аль-Давсари, Мусса Марега, Лусиано Вьетто – Одион Игало.
Судья: Энтони Тэйлор (Англия)
- Матчей в сезоне: 7
- Желтые карточки: 34 (4,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 24
«Аль-Ахли» представляет Саудовскую Аравию, в полуфинале клуб прошел «Фламенго». «Реал» играет на турнире как победитель европейской Лиги чемпионов сезона-2021/22. В полуфинале клуб обыграл «Аль-Ахли».
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа Реала с форой (-1.5)
Источник: «Бомбардир»