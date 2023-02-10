«Реал» и «Аль-Хиляль» встретятся в матче финала клубного чемпионата мира. Игра пройдет в Марокко на стадионе «Принца Мулая Абделлаха». Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Энтони Тэйлор (Англия)

Матчей в сезоне: 7

Желтые карточки: 34 (4,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 24

«Аль-Ахли» представляет Саудовскую Аравию, в полуфинале клуб прошел «Фламенго». «Реал» играет на турнире как победитель европейской Лиги чемпионов сезона-2021/22. В полуфинале клуб обыграл «Аль-Ахли».

Коэффициенты:

Прогноз на матч: победа Реала с форой (-1.5)

Где смотреть матч Реал – Аль-Хиляль