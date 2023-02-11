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    «Химки» подписали гвинейца из МЛС

    27-летний полузащитник Жаниу Бикел продолжит карьеру в «Химках». Его последним клубом был «Ванкувер» из МЛС.

    «Химки» приветствуют Бикела и желают успешной игры за красно-чeрных», – написали химчане.

    • В активе Жаниу 8 матчей в составе молодeжной сборной Португалии и 2 матча за сборную Гвинеи-Бисау.
    • Игрок стоит 1 миллион евро.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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    Сегодня, 20:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      Solist345345 5 минут назад

      Ну, Химки сейчас главные конкуренты Зениту.

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