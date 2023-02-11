«Химки» подписали гвинейца из МЛС

27-летний полузащитник Жаниу Бикел продолжит карьеру в «Химках». Его последним клубом был «Ванкувер» из МЛС.

«Химки» приветствуют Бикела и желают успешной игры за красно-чeрных», – написали химчане.

В активе Жаниу 8 матчей в составе молодeжной сборной Португалии и 2 матча за сборную Гвинеи-Бисау.

Игрок стоит 1 миллион евро.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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