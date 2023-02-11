Дзюба: «Свой турецкий этап оцениваю положительно. Но мне тяжело вне русской земли»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему разорвал в ноябре контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Этап в Турции? Можно долго рассказывать, если коротко: это был безумно интересный, но тяжeлый опыт. Я его расцениваю положительно. Я вышел из зоны комфорта, попробовал. Я многое смог переосмыслить в плане человеческих отношений и в плане всего. Русская земля — это моe, мне тяжело вне. Хотя я очень хорошо коммуницировал с ребятами, со многими по сей день переписываюсь и общаюсь, но, наверное, не моe», – сказал Дзюба.

Дзюба был в Адане с августа по ноябрь.

Контракт Дзюбы с «Локо» рассчитан до лета.

Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

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