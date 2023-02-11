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    Дзюба: «Свой турецкий этап оцениваю положительно. Но мне тяжело вне русской земли»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему разорвал в ноябре контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

    «Этап в Турции? Можно долго рассказывать, если коротко: это был безумно интересный, но тяжeлый опыт. Я его расцениваю положительно. Я вышел из зоны комфорта, попробовал. Я многое смог переосмыслить в плане человеческих отношений и в плане всего. Русская земля — это моe, мне тяжело вне. Хотя я очень хорошо коммуницировал с ребятами, со многими по сей день переписываюсь и общаюсь, но, наверное, не моe», – сказал Дзюба.

    • Дзюба был в Адане с августа по ноябрь.
    • Контракт Дзюбы с «Локо» рассчитан до лета.
    • Дзюба будет получать в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11774

      R_a_i_n 45 минут назад

      Конечно положительным. Просидел на лавке, зарплату получил. Все отлично.

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      Рейтинг: +20440

      Persona_non_Grata 1 час назад

      " Ты будешь знать, как горестен устам
      Чужой ломоть, как трудно на чужбине
      Сходить и восходить по ступеням." ))

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      Рейтинг: +2165

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      Сказочный ...... Поскорей бы это сезон закончился для ЛОКО, как и контракт с Зюбой.

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