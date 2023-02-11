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  • Представитель Дзюбы: «Лучший бомбардир в истории РПЛ не может играть бесплатно»

Представитель Дзюбы: «Лучший бомбардир в истории РПЛ не может играть бесплатно»

11 февраля 2023, 15:23
2

Леонид Гольдман, представитель новичка «Локомотива» Артема Дзюбы, высказался о финансовых требованиях игрока при переговорах с «Торпедо».

– Возникала цифра 500 тысяч евро за полгода...

– Мое мнение, что лучший бомбардир в истории РПЛ не может играть бесплатно за кого бы то ни было.

Читал, что и. о. председателя СД «Торпедо» через СМИ озвучил мысль, что если бы у него состоялся разговор с Артемом, то он предложил бы ему схему оплаты по принципу «success fee» (вознаграждение, выплачиваемое только в случае благоприятного исхода), на мой взгляд, это максимально странно.

Господа, вы идете на последнем месте, забили семь голов за 17 туров, ваши игроки «молчат» со 2 октября!

– Тем более инициатором был Геркус, несколько я понимаю?

– Да, президент клуба предлагает подписать контракт пусть с не самым молодым, но все же форвардом, который полгода года назад занял первое место по системе «гол+пас» в составе лучшей команды России.

Это было не пять лет назад, не четыре и даже не два. О каком просмотре или «success fee» может идти речь?

Не зря Леонид Слуцкий заметил, что Артем лежа забил бы больше мячей, чем все форварды «Торпедо» вместе взятые.

Это, конечно, утрирование, но со смыслом этой фразы я согласен. В конце концов частью совета директоров было наложено вето на переход Дзюбы в «Торпедо».

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (2)
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Красногвардейчик
1676120351
Интересный этот ,,представитель,, получается все команды должны платить огромные деньги только за распиаренное имя Дзюба?!!!! Это тело не играло полгода!!!! И естественное желание вызвать на просмотр, видите ли обидело его.....
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