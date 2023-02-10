«Ростов» и «Краснодар» встретятся в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра состоится в субботу, 11 февраля. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Сергей Карасев (Россия)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 41 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 21

Пять последних очных матчей: три победы «Краснодара», одна ничья, один раз выиграл «Ростов».

В последний раз команды встречались 9 октября 2022 года – ростовчане победили со счетом 3:2.

Коэффициенты:

Победа Ростова – 2.90

Ничья – 3.60

Победа Краснодара – 2.41

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Ростов – Краснодар