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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Краснодар»: 3 тур Зимний кубок РПЛ

    «Ростов» и «Краснодар» встретятся в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра состоится в субботу, 11 февраля. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    • Ростов: Сергей Песьяков – Виктор Мелехин, Денис Терентьев, Александр Сильянов, Данила Прохин – Алексей Миронов, Кирилл Щетинин, Александр Селява, Егор Голенков – Дмитрий Полоз, Степан Мельников.
    • Краснодар: Станислав Агкацев – Егор Сорокин, Хуниор Алонсо, Сергей Волков, Вячеслав Литвинов – Михайло Баньяц, Кевин Ленини, Мозес Кобнан – Эдуард Сперцян, Алексей Ионов, Александр Кокшаров

    Судья: Сергей Карасев (Россия)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 41 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Пять последних очных матчей: три победы «Краснодара», одна ничья, один раз выиграл «Ростов».

    В последний раз команды встречались 9 октября 2022 года – ростовчане победили со счетом 3:2.

    Коэффициенты:

    • Победа Ростова – 2.90
    • Ничья – 3.60
    • Победа Краснодара – 2.41

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Ростов – Краснодар

    Источник: «Бомбардир»

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