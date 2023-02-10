«Ростов» и «Краснодар» встретятся в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра состоится в субботу, 11 февраля. Начало – в 20:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
- Ростов: Сергей Песьяков – Виктор Мелехин, Денис Терентьев, Александр Сильянов, Данила Прохин – Алексей Миронов, Кирилл Щетинин, Александр Селява, Егор Голенков – Дмитрий Полоз, Степан Мельников.
- Краснодар: Станислав Агкацев – Егор Сорокин, Хуниор Алонсо, Сергей Волков, Вячеслав Литвинов – Михайло Баньяц, Кевин Ленини, Мозес Кобнан – Эдуард Сперцян, Алексей Ионов, Александр Кокшаров
Судья: Сергей Карасев (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 41 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: три победы «Краснодара», одна ничья, один раз выиграл «Ростов».
В последний раз команды встречались 9 октября 2022 года – ростовчане победили со счетом 3:2.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»