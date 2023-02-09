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    Где смотреть матч «Ростов» – «Краснодар»: 3 тур Зимний кубок РПЛ

    «Ростов» и «Краснодар» сыграют в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ.

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    Встреча пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

    • Игра состоится в субботу, 11 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 20:00 мск.

    У «Краснодара» больше шансов на победу по версии букмекеров, коэффициент на их выигрыш составляет 2,40. На ничью – 3,60. На победу «Ростова» – 2,85.

    Источник: «Бомбардир»

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