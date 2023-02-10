«Такие защитники даже у нас в Медиалиге не смогли бы играть». Чернышов – о покере Роналду

Бывший главный тренер «Спартака» и молодежной сборной России Андрей Чернышов прокомментировал голы нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в ворота «Аль-Вахды» (4:0).

Португалец сделал покер впервые с 2019 года.

Он достиг отметки в 500+ забитых мячей в чемпионатах.

Все 4 гола Роналду можно посмотреть здесь.

«В чемпионате Саудовской Аравии невозможно, чтобы игроки расступались перед кем-то. Об этом даже разговоров не может быть. Это страна, в которой до сих пор есть смертная казнь.

И вот такие игры, когда расступаются, или ставки, то они чреваты серьeзными последствиями. Так делать никто не будет.

Я видел голы Роналду, меня улыбнуло. Это говорит о качестве игроков, которые ему противостояли. Они даже у нас в Медиалиге не смогли бы играть.

В Саудовской Аравии есть команды слабого уровня, как и в любой стране», – сказал Чернышов.

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