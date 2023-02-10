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    Роналду отреагировал на покер в ворота «Аль-Вахды»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оставил пост в соцсетях после разгромной победы над «Аль-Вахдой» (4:0).

    • Португалец сделал покер впервые с 2019 года.
    • Он достиг отметки в 500+ забитых мячей в чемпионатах.
    • Все 4 гола Роналду можно посмотреть здесь.

    «Отличные ощущения от того, что я забил 4 мяча и добрался до 500-го гола в чемпионатах в матче, который моя команда выиграла», – написал 38-летний форвард.

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    Источник: «Бомбардир»

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