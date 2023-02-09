«Аль-Наср» разгромил «Аль-Вахду» (4:0) благодаря покеру Роналду

«Аль-Наср» на выезде крупно победил «Аль-Вахду» в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Команда из Эр-Рияда разгромила соперника со счетом 4:0 благодаря покеру Криштиану Роналду.
Португальский нападающий отличился на 21-й, 40-й, 51-й и 61-й минутах игры.
- Теперь в активе Роналду пять забитых мячей в составе саудовского клуба.
- «Аль-Наср» лидирует в чемпионате, набрав 37 очков в 16 турах.
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Источник: «Бомбардир»