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    «Аль-Наср» разгромил «Аль-Вахду» (4:0) благодаря покеру Роналду

    «Аль-Наср» на выезде крупно победил «Аль-Вахду» в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

    Команда из Эр-Рияда разгромила соперника со счетом 4:0 благодаря покеру Криштиану Роналду.

    Португальский нападающий отличился на 21-й, 40-й, 51-й и 61-й минутах игры.

    • Теперь в активе Роналду пять забитых мячей в составе саудовского клуба.
    • «Аль-Наср» лидирует в чемпионате, набрав 37 очков в 16 турах.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67158

      portero 10 минут назад

      Ну всё... поперло.

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