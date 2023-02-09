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  • Сотрудники «Матч ТВ» поспорили на голы Дзюбы за «Локо». Проигравший сделает татуировку в честь Артема

Сотрудники «Матч ТВ» поспорили на голы Дзюбы за «Локо». Проигравший сделает татуировку в честь Артема

9 февраля 2023, 18:52
17

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов и директор департамента креативных решений канала Илья Кузнецов поспорили на голы новичка «Локомотива» Артема Дзюбы за команду.

Если Дзюба забьет в РПЛ до конца сезона пять и более голов, выиграет Кузнецов. Наоборот – Дурасов.

Проигравший сделает татуировку, посвященную Дзюбе. Такое наказание проигравшему выбрали подписчики Кузнецова. Другим вариантом было простоять весь матч с плакатом «Дзюба, я хочу от тебя детей».

  • Контракт рассчитан на полгода.
  • Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.
  • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Локо» подписал Дзюбу и Смольникова, Гайч ушел в «Верону»

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Источник: телеграм-канал Ильи Кузнецова
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (17)
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sv1969
1675961394
Хрен на лбу наколите зюбин))
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ArReal
1675962038
Кто это вообще-таки? хайп ловят за наш счет, ну тогда пусть накалывают как Дзюба дрочит на всю спину!
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nik55
1675963093
откуда столько тупых на матч тв
Ответить
шахта Заполярная
1675963521
Можно просто наколоть огурец в мозолистой руке.
Ответить
BRO_football
1675964624
Проигравший должен будет передёрнуть на камеру! Вот это я понимаю, наказание!
Ответить
lordmrv
1675965124
Не сильно уверен, что он 5 матчей то отыграет.
Ответить
ilichkadr
1675965956
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Удивляться не чему, ибо фамилия говорит сама за себя.
Ответить
Рыло свина
1675966723
кузя и дурак - два идиота пара.
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