Сотрудники «Матч ТВ» поспорили на голы Дзюбы за «Локо». Проигравший сделает татуировку в честь Артема

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов и директор департамента креативных решений канала Илья Кузнецов поспорили на голы новичка «Локомотива» Артема Дзюбы за команду.
Если Дзюба забьет в РПЛ до конца сезона пять и более голов, выиграет Кузнецов. Наоборот – Дурасов.
Проигравший сделает татуировку, посвященную Дзюбе. Такое наказание проигравшему выбрали подписчики Кузнецова. Другим вариантом было простоять весь матч с плакатом «Дзюба, я хочу от тебя детей».
- Контракт рассчитан на полгода.
- Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.
- «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много
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