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    Сотрудники «Матч ТВ» поспорили на голы Дзюбы за «Локо». Проигравший сделает татуировку в честь Артема

    Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов и директор департамента креативных решений канала Илья Кузнецов поспорили на голы новичка «Локомотива» Артема Дзюбы за команду.

    Если Дзюба забьет в РПЛ до конца сезона пять и более голов, выиграет Кузнецов. Наоборот – Дурасов.

    Проигравший сделает татуировку, посвященную Дзюбе. Такое наказание проигравшему выбрали подписчики Кузнецова. Другим вариантом было простоять весь матч с плакатом «Дзюба, я хочу от тебя детей».

    • Контракт рассчитан на полгода.
    • Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Кузнецова

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    Сегодня, 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100977

      sv1969 3 минуты назад

      Хрен на лбу наколите зюбин))

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