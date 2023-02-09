Сотрудники «Матч ТВ» поспорили на голы Дзюбы за «Локо». Проигравший сделает татуировку в честь Артема

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов и директор департамента креативных решений канала Илья Кузнецов поспорили на голы новичка «Локомотива» Артема Дзюбы за команду.

Если Дзюба забьет в РПЛ до конца сезона пять и более голов, выиграет Кузнецов. Наоборот – Дурасов.

Проигравший сделает татуировку, посвященную Дзюбе. Такое наказание проигравшему выбрали подписчики Кузнецова. Другим вариантом было простоять весь матч с плакатом «Дзюба, я хочу от тебя детей».

Контракт рассчитан на полгода.

Игрок без учета бонусов будет получать 2,5 миллиона рублей в месяц.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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