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  • Ловчев: «Мне противен весь современный футбол, кроме игры «Спартака» при Абаскале»

Ловчев: «Мне противен весь современный футбол, кроме игры «Спартака» при Абаскале»

9 февраля 2023, 16:51
11

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «Спартака» при Гильермо Абаскале.

«При Абаскале «Спартак» стал играть намного приятнее. Последнее время меня тошнит от концовок футбольных матчей: все футболисты падают, валяются, притворяются, и игра становится унылой в заключительные 30 минут. Каждый стык — это падение и плач на весь стадион. Возможно, это вина современного судейства.

У Абаскаля «Спартак» играет не поперек, как многие сейчас играют, а вдоль. Абаскаль вернул изначальное понятие футбола.

Спартаковцы чуть ли не единственные, кто не ломает игру в концовках — это заслуга испанца. А остальной современный футбол мне стал противен из-за постоянных выдуманных остановок в конце игр или возни на своей части поля.

Кстати, на чемпионате мира как-то смогли с этим справиться, добавляя больше минут к дополнительному времени — сразу все начали играть до конца», — сказал Ловчев.

  • «Спартак» занимает второе место в РПЛ.
  • Москвичи в прошлом сезоне выиграли Кубок России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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Беспонтий
1675952093
когда тошнит все футболисты падают и притворяются на банковской же карте тем не менее всё прибавляется игра становится унылой зубы скаля я всё равно прославлю абаскаля
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JTherry
1675952797
ого, Серафимыч, не узнаю тебя..!)))
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subbotaspartak
1675957291
как часто ребя тошнит
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Ghork
1675961405
Что за чушь дед несёт....
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Persona_non_Grata
1675962745
Что-то сегодня деда несет куда-то - погода что -ли или лишку принял )))
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Ill Ich
1675963115
"Грубый век, грубые нравы, романтизЬму нет!" Ну что поделать, Евгений Серафимович, прагматизЬм рулит, надо терпеть...
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NewLife
1675968098
Есть что обсудить с Орловым, иди попей с ним пивка.
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alefreddy
1675968432
как то перекрасился Ловчев вначале пел ноу нейм этот тренер итд
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DOCTOR PENALTY
1675977299
Евгений Серафимыч, чё то ты погорячился и психанул. Сам же говорил: давайте циплят посчитаем осенью.
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