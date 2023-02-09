Ловчев: «Мне противен весь современный футбол, кроме игры «Спартака» при Абаскале»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «Спартака» при Гильермо Абаскале.

«При Абаскале «Спартак» стал играть намного приятнее. Последнее время меня тошнит от концовок футбольных матчей: все футболисты падают, валяются, притворяются, и игра становится унылой в заключительные 30 минут. Каждый стык — это падение и плач на весь стадион. Возможно, это вина современного судейства.

У Абаскаля «Спартак» играет не поперек, как многие сейчас играют, а вдоль. Абаскаль вернул изначальное понятие футбола.

Спартаковцы чуть ли не единственные, кто не ломает игру в концовках — это заслуга испанца. А остальной современный футбол мне стал противен из-за постоянных выдуманных остановок в конце игр или возни на своей части поля.

Кстати, на чемпионате мира как-то смогли с этим справиться, добавляя больше минут к дополнительному времени — сразу все начали играть до конца», — сказал Ловчев.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ.

Москвичи в прошлом сезоне выиграли Кубок России.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!