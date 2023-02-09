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    Ловчев: «Мне противен весь современный футбол, кроме игры «Спартака» при Абаскале»

    Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «Спартака» при Гильермо Абаскале.

    «При Абаскале «Спартак» стал играть намного приятнее. Последнее время меня тошнит от концовок футбольных матчей: все футболисты падают, валяются, притворяются, и игра становится унылой в заключительные 30 минут. Каждый стык — это падение и плач на весь стадион. Возможно, это вина современного судейства.

    У Абаскаля «Спартак» играет не поперек, как многие сейчас играют, а вдоль. Абаскаль вернул изначальное понятие футбола.

    Спартаковцы чуть ли не единственные, кто не ломает игру в концовках — это заслуга испанца. А остальной современный футбол мне стал противен из-за постоянных выдуманных остановок в конце игр или возни на своей части поля.

    Кстати, на чемпионате мира как-то смогли с этим справиться, добавляя больше минут к дополнительному времени — сразу все начали играть до конца», — сказал Ловчев.

    • «Спартак» занимает второе место в РПЛ.
    • Москвичи в прошлом сезоне выиграли Кубок России.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28251

      JTherry 24 минуты назад

      ого, Серафимыч, не узнаю тебя..!)))

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      Рейтинг: +7749

      Беспонтий 36 минут назад

      когда тошнит
      все футболисты падают и притворяются
      на банковской же карте
      тем не менее всё прибавляется
      игра становится унылой
      зубы скаля
      я всё равно прославлю абаскаля

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