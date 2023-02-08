Агент Ботхейма ответил на вопрос, выплатит ли «Краснодар» норвежцу 500 тысяч

Джим Сольбаккен, агент нападающего Эрика Ботхейма, прокомментировал новость о том, что ФИФА обязала «Краснодар» выплатить 500 тысяч евро своему бывшему игроку.

«Выплатит ли «Краснодар» 500 тысяч евро Эрику? Я не знаю. Спросите это у клуба», – сказал агент.

Ботхейм перешел в «Краснодар» в декабре 2021 года, но не провел за команду ни матча.

23-летний норвежец стоит 3,8 миллиона евро.

В сезоне Серии А у Ботхейма 15 матчей, гол, ассист.

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