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    Агент Ботхейма ответил на вопрос, выплатит ли «Краснодар» норвежцу 500 тысяч

    Джим Сольбаккен, агент нападающего Эрика Ботхейма, прокомментировал новость о том, что ФИФА обязала «Краснодар» выплатить 500 тысяч евро своему бывшему игроку.

    «Выплатит ли «Краснодар» 500 тысяч евро Эрику? Я не знаю. Спросите это у клуба», – сказал агент.

    • Ботхейм перешел в «Краснодар» в декабре 2021 года, но не провел за команду ни матча.
    • 23-летний норвежец стоит 3,8 миллиона евро.
    • В сезоне Серии А у Ботхейма 15 матчей, гол, ассист.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      Назарян 5 минут назад

      а за какой куй Краснодар ему должен пусть уефа и выплачивает раз там такие умные сидят

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