Агент Ботхейма ответил на вопрос, выплатит ли «Краснодар» норвежцу 500 тысяч

а за какой куй Краснодар ему должен пусть уефа и выплачивает раз там такие умные сидят
Джим Сольбаккен, агент нападающего Эрика Ботхейма, прокомментировал новость о том, что ФИФА обязала «Краснодар» выплатить 500 тысяч евро своему бывшему игроку.
«Выплатит ли «Краснодар» 500 тысяч евро Эрику? Я не знаю. Спросите это у клуба», – сказал агент.
- Ботхейм перешел в «Краснодар» в декабре 2021 года, но не провел за команду ни матча.
- 23-летний норвежец стоит 3,8 миллиона евро.
- В сезоне Серии А у Ботхейма 15 матчей, гол, ассист.
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