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  • Ловчев: «Fan ID – реакция на то, что на стадионах стало опасно. Все вопросы к себе, болельщики!»

Ловчев: «Fan ID – реакция на то, что на стадионах стало опасно. Все вопросы к себе, болельщики!»

8 февраля 2023, 13:36
17

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев объяснил, почему в российском футболе появился Fan ID.

«Fan ID — не хорошо и не плохо. Это же реакция на то, что на стадионах стало опасно. Много историй за последние годы произошло в нашем футболе, где болельщики приносили опасность как для футболистов, так и для других болельщиков. Это ответ на действия болельщиков, а не наоборот.

Нет ни у кого желания прижать болельщиков просто так. Если вы безобразничаете, то мы будем чистить наши стадионы от такого поведения. Все вопросы к себе, болельщики. Если бы они нормально себя вели, то ничего такого бы не было.

В мои времена на одной трибуне сидели болельщики ЦСКА и «Спартака», пили пивко, ели сосиски и болели за своих. Никаких драк, споров или чего-то такого. А потом началось…. Когда к метро Щелковская с кастетами начали приезжать болельщики и дубасили друг друга.

Мы хотим, чтобы на стадионах была чистота, чтобы все наслаждались игрой, а не драками. Fan ID не понравился тем, кто хочет нарушать. На чемпионате мира же все делали и ничего — всех устраивало», — сказал Ловчев.

  • Fan ID начали оформлять с июля.
  • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
Комментарии (17)
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Давид59
1675853452
Ну и где логика? К метро приедут и напихают. И как тут FanID поможет?
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НикКин
1675854387
Такую ересь сморозил у нас на улице вечером ходить опасней чем на стадионе там все в камерах наблюдения хватит врать уже это надо было депутатом чтоб бабки отмывать
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Enter2006
1675856354
- При чем тут "метро Щелковская" и стадион? - При чем тут "в мои времена"? Когда в СССР пёрнуть нельзя было иначе загребут? - "Никаких драк" - а сейчас на трибунах чуть ли не каждый матч драки на стадионах? Простые камеры на стадионе системы безопасности не справляются? Fan ID - это новая кормушка, новая статья бюджета из года в год, т.к. её не только установить нужно но и обслуживать. Естественно в разы больше чем реально стоит обслуживание. - вот это правда!
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Krics
1675858420
Он вообще на стадионе был за последние 5 лет,кроме срач ТВ?
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Artemka444
1675859442
Маразматик он
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MaxRnD
1675862523
А если футбол вообще запретить, то полнейшая безопасность наступит
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Axe111
1675862898
Ну мнение этого челика уж ооооочень важно)))) КАКАЯ НАКУЙ ОПАСНОСТЬ???? ЕЕ В ПОДЪЕЗДЕ БОЛЬШЕ!!!!
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Baggio1986
1675866431
На стадионах было опасно в 90ые и 00ые...
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Вомбат
1675873265
Ловчев давно уже присоединился к команде футбольных маразматиков вместе с Орловым, Кавазашвили и компанией.. Старость не радость. Симонян молодец, что пару лет назад прекратил все контакты с журналистами.
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Ziklop
1675873743
Ловчев ушёл в свой мир, подтвердит за плату добрую всё что угодно.
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