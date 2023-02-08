Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Fan ID – реакция на то, что на стадионах стало опасно. Все вопросы к себе, болельщики!»

    Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев объяснил, почему в российском футболе появился Fan ID.

    «Fan ID — не хорошо и не плохо. Это же реакция на то, что на стадионах стало опасно. Много историй за последние годы произошло в нашем футболе, где болельщики приносили опасность как для футболистов, так и для других болельщиков. Это ответ на действия болельщиков, а не наоборот.

    Нет ни у кого желания прижать болельщиков просто так. Если вы безобразничаете, то мы будем чистить наши стадионы от такого поведения. Все вопросы к себе, болельщики. Если бы они нормально себя вели, то ничего такого бы не было.

    В мои времена на одной трибуне сидели болельщики ЦСКА и «Спартака», пили пивко, ели сосиски и болели за своих. Никаких драк, споров или чего-то такого. А потом началось…. Когда к метро Щелковская с кастетами начали приезжать болельщики и дубасили друг друга.

    Мы хотим, чтобы на стадионах была чистота, чтобы все наслаждались игрой, а не драками. Fan ID не понравился тем, кто хочет нарушать. На чемпионате мира же все делали и ничего — всех устраивало», — сказал Ловчев.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Кирьяков: «Дзюба поможет «Локомотиву» не вылететь из РПЛ»
    Жевнов: «Мы были в шоке, когда Иван приехал в «Зенит». У него жировая была 20 процентов»
    Глушаков и «Пари НН» близки к подписанию контракта («Чемпионат»)
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:36
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5860

      Enter2006 57 секунд назад

      - При чем тут "метро Щелковская" и стадион?

      - При чем тут "в мои времена"? Во всем мире всё меняется.

      - "Никаких драк" - а сейчас на трибунах чуть ли не каждый матч драки на стадионах? Простые камеры не справляются?

      Fan ID - это новая кормушка, новая статья бюджета из года в год, т.к. её не только установить нужно но и обслуживать. Естественно в разы больше чем реально стоит обслуживание. - вот это правда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6170

      Давид59 16 минут назад

      Расскажу очень коротко про прошлые годы, которые так нравятся Ловчеву. В году эдак 1982-м шёл я на Зенит - Спартак и купил дудку, которую на входе на Петровский у меня милиционер отобрал, сказав, что так велено, чтобы было тихо. Замечательные были времена.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12280

      DeStar 23 минуты назад

      так сделайте фан айди для ультрас и прочих. вы ж для всех его сделали))
      опасность)) по улице ходить опасно ,можно под мобилизацию попасть ,а вы тут про футбол товарищ, идиот, говорите.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13048

      Алексей З 26 минут назад

      Когда это на стадионе была драка или кто-то пострадал ?
      Серафимыч , перестаньте оправдывать глупость.
      Нормально себя вести это как ?
      Это не театр , тут эмоциям дают выход , "заряжают" игроков и гонят их вперёд.
      Посмотрите на стадионы Англии и Германии, вот к чему надо стремиться !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      Benifacto 29 минут назад

      еще один напарник Гены Орлова) ну у этого хотя бы слог хороший...уже такой прям как поэт пишет)))))
      просто вот когда у нас была последняя драка на стадионе? я даже вспомнить не могу....безопасность и так на уровне...туда и ВВ подтягивают...кто там драться будет....если уже и закон что тронешь сотрудника сядешь....для чьей безопасности? вот лучше на что ответ бы услышать! уж явно не для простых смертных....

      И для справки Женечке: на ЧМ у нас работали сотрудники из всех стран! и задерживали своих бандитов воров и прочих! но давали им досмотреть матч! почитай об этом Жень как нить! Наши силовики не знают бандитов в лицо из других стран! Сикешь? вот для того и был фан ай ди...чтоб они думали что это просто так....а их уже сразу брали на крючок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +397

      НикКин 29 минут назад

      Такую ересь сморозил у нас на улице вечером ходить опасней чем на стадионе там все в камерах наблюдения хватит врать уже это надо было депутатом чтоб бабки отмывать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6170

      Давид59 45 минут назад

      Ну и где логика? К метро приедут и напихают. И как тут FanID поможет?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11