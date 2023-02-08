Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев объяснил, почему в российском футболе появился Fan ID.

«Fan ID — не хорошо и не плохо. Это же реакция на то, что на стадионах стало опасно. Много историй за последние годы произошло в нашем футболе, где болельщики приносили опасность как для футболистов, так и для других болельщиков. Это ответ на действия болельщиков, а не наоборот.

Нет ни у кого желания прижать болельщиков просто так. Если вы безобразничаете, то мы будем чистить наши стадионы от такого поведения. Все вопросы к себе, болельщики. Если бы они нормально себя вели, то ничего такого бы не было.

В мои времена на одной трибуне сидели болельщики ЦСКА и «Спартака», пили пивко, ели сосиски и болели за своих. Никаких драк, споров или чего-то такого. А потом началось…. Когда к метро Щелковская с кастетами начали приезжать болельщики и дубасили друг друга.

Мы хотим, чтобы на стадионах была чистота, чтобы все наслаждались игрой, а не драками. Fan ID не понравился тем, кто хочет нарушать. На чемпионате мира же все делали и ничего — всех устраивало», — сказал Ловчев.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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