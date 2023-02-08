- При чем тут "метро Щелковская" и стадион?
- При чем тут "в мои времена"? Во всем мире всё меняется.
- "Никаких драк" - а сейчас на трибунах чуть ли не каждый матч драки на стадионах? Простые камеры не справляются?
Fan ID - это новая кормушка, новая статья бюджета из года в год, т.к. её не только установить нужно но и обслуживать. Естественно в разы больше чем реально стоит обслуживание. - вот это правда!
Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев объяснил, почему в российском футболе появился Fan ID.
«Fan ID — не хорошо и не плохо. Это же реакция на то, что на стадионах стало опасно. Много историй за последние годы произошло в нашем футболе, где болельщики приносили опасность как для футболистов, так и для других болельщиков. Это ответ на действия болельщиков, а не наоборот.
Нет ни у кого желания прижать болельщиков просто так. Если вы безобразничаете, то мы будем чистить наши стадионы от такого поведения. Все вопросы к себе, болельщики. Если бы они нормально себя вели, то ничего такого бы не было.
В мои времена на одной трибуне сидели болельщики ЦСКА и «Спартака», пили пивко, ели сосиски и болели за своих. Никаких драк, споров или чего-то такого. А потом началось…. Когда к метро Щелковская с кастетами начали приезжать болельщики и дубасили друг друга.
Мы хотим, чтобы на стадионах была чистота, чтобы все наслаждались игрой, а не драками. Fan ID не понравился тем, кто хочет нарушать. На чемпионате мира же все делали и ничего — всех устраивало», — сказал Ловчев.
- Fan ID начали оформлять с июля.
- Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.
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