«Локомотив» – главный клуб по странным трансферам». Нигматуллин – о Дзюбе и Смольникове

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил возможный переход Артeма Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Никто не хочет Дзюбу и Смольникова, кроме команд, борющихся за выживание. «Локомотив» часто удивляет своими решениями последнее время.

«Локомотив» – самый главный по странным трансферам. Понятно, что Дзюба и Смольников совсем недавно были игроками сборной России и высокого класса. Для решения самых серьeзных задач вряд ли они помогут. Задачу остаться в РПЛ для «Локомотива» вряд ли можно назвать серьeзной.

Дзюба и Смольников могут пригодиться. Но опять же, это риск. Все мы знаем Дзюбу. Абсолютно непонятно, в какой он форме, насколько это может сработать. Но будет понятно по окончании чемпионата.

Если срок контракта на полгода, то как вариант. Считать чужие деньги не буду, но боюсь, что для «Локомотива» это будет недешeвый и рискованный шаг», – сказал Нигматуллин.

Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

Они будут зарабатывать по 2,5 миллиона рублей в месяц.

Медосмотр запланирован на среду.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно