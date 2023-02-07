Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Урал» объявил о выкупе футболиста «Спартака»

    Полузащитник Фаниль Сунгатулин стал игроком «Урала» на постоянной основе.

    Екатеринбургский клуб выкупил хавбека у «Спартака» за 200 тысяч евро.

    21-летний футболист подписал долгосрочный контракт с «Уралом».

    • «Спартак» имеет право обратного выкупа собственного воспитанника.
    • Также они получат определенный процент от сделки в случае последующей перепродажи Сунгатулина.
    • В составе «Урала» хавбек провел 16 матчей без голевых действий.
    • Он был там в аренде с начала июля 2022 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Товарищеский матч. «Зенит» и «Урал» сыграли вничью (1:1), Ерохин забил пяткой 4
    «То ли тренер, то ли звезда ютуба». «Урал» – о Слуцком 3
    Слуцкий посетил матч «Урал» – «Арарат» в ОАЭ
    Источник: телеграм-канал «Урала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:36
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1985

      alefreddy 32 минуты назад

      пусть развивается здесь конкуренция была большая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100357

      zigbert 1 час назад

      Хороший контракт и Спартак не в накладе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20772

      derrik2000 > zigbert 49 минут назад

      Я от себя добавлю: "И парнишка пристроен". ))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11