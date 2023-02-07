«Урал» объявил о выкупе футболиста «Спартака»

Полузащитник Фаниль Сунгатулин стал игроком «Урала» на постоянной основе.
Екатеринбургский клуб выкупил хавбека у «Спартака» за 200 тысяч евро.
21-летний футболист подписал долгосрочный контракт с «Уралом».
- «Спартак» имеет право обратного выкупа собственного воспитанника.
- Также они получат определенный процент от сделки в случае последующей перепродажи Сунгатулина.
- В составе «Урала» хавбек провел 16 матчей без голевых действий.
- Он был там в аренде с начала июля 2022 года.
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Источник: телеграм-канал «Урала»