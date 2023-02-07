Неймар – обладатель «Золотой самбы»-2022. Он засветил награду раньше срока

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что его признали лучшим бразильским футболистом, выступающим в Европе.

Он получил награду «Золотая самба» за 2022-й год.

При этом официальные результаты голосования должны опубликовать только 15 февраля. То есть 31-летний форвард засветил свой приз раньше срока.

Неймару вручили «Золотую самбу» в 3-й раз подряд.

За всю карьеру он брал эту награду 6 раз, что является рекордом.

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Фото: твиттер Неймара