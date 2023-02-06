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    Маттеус призвал «Баварию» отобрать капитанскую повязку у Нойера

    Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус призвал отобрать капитанскую повязку в клубе у вратаря Мануэля Нойера.

    «Капитанство Нойера в «Баварии» больше недопустимо! Он неосторожно катался на лыжах, а после этого дает несогласованное интервью, в котором рьяно критикует клуб.

    Он говорил, что никто не может стоять выше клуба, а теперь сам поступает таким образом», – сказал Маттеус.

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    Источник: Sky Sport

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