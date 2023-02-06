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  • Маттеус призвал «Баварию» отобрать капитанскую повязку у Нойера

Маттеус призвал «Баварию» отобрать капитанскую повязку у Нойера

6 февраля 2023, 16:42
1

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус призвал отобрать капитанскую повязку в клубе у вратаря Мануэля Нойера.

«Капитанство Нойера в «Баварии» больше недопустимо! Он неосторожно катался на лыжах, а после этого дает несогласованное интервью, в котором рьяно критикует клуб.

Он говорил, что никто не может стоять выше клуба, а теперь сам поступает таким образом», – сказал Маттеус.

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Источник: Sky Sport
Германия. Бундеслига Бавария Нойер Мануэль Маттеус Лотар
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Artemka444
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