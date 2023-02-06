«Фаворитом остается «Реал». Хави – о чемпионской гонке в Примере

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о борьбе за чемпионство в Испании.

Каталонцы лидируют с 8-очковым отрывом.

В воскресенье «Реал» проиграл «Мальорке» (0:1), а «Барса» разгромила «Севилью» (3:0).

«Реал» может обыграть любую команду, и им еще предстоит приехать на «Камп Ноу». Каждая игра будет войной, и это ещe не конец.

Я считаю «Барселону» не фаворитом, а кандидатом. Фаворитом остается «Реал» – действующий победитель Примеры и Лиги чемпионов.

У нас есть возможность выиграть все трофеи, но мы должны подтвердить это на поле», – заявил Хави.

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