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    Главный тренер «Оренбурга» назвал трагедией матч с ЦСКА

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка остался недоволен игрой команды в товарищеском матче против ЦСКА.

    Команды играли на сборах в Турции. Встреча закончилась со счетом 1:1.

    «Игра с ЦСКА – трагедия. Футболисты боялись играть 60 минут. Не было конструкции игры, ментального настроя. Очень боязливая игра. Мы потеряли все мячи, которые играли вперед. Не было игрока, который был взял на себя ответственность и сделал был лучшую организацию работы с мячом.

    Болельщики будут думать, что 1:1 – это хороший результат, но это не так, мы могли проиграть с крупным счетом», – сказал Личка.

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    Источник: сайт «Оренбурга»

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    05.02.2023 23:20
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