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    Булыкин дал совет Головину, в какую лигу переходить

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к игроку «Монако» Александру Головину.

    «Мы же не знаем, какие финансовые условия. Тяжело будет менять страну, тем более там немецкий язык. Будет тяжело, но «Боруссия» — это другой уровень. У Головина будет шанс о себе ещe больше заявить. В Германии любят быстрых футболистов. У Александра всe есть, но от слухов до трансфера проходит большое время, а порой ничего не случается.

    Думаю, что этот переход стал бы шагом вперeд. Но я бы на месте Александра лучше смотрел в сторону Англии или Испании. Германия тоже неплохой чемпионат, но там будет сложнее», — сказал Булыкин.

    • В этом сезоне Лиги 1 у Головина 20 матчей, 4 гола.
    • Контракт Головина действует до 2024 года.
    • Головин – воспитанник ЦСКА, четвертьфиналист ЧМ-2018.

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    Источник: «Чемпионат»

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