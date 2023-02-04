Газизов: «Вопрос с Павлюченко в «Уфе» не закрыт. Просто Роман *** отвечать на один и тот же вопрос»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию вокруг возможного появления в команде форварда Романа Павлюченко.

«Вопрос не закрыт. Роман — живой человек, он получает десятки звонков круглые сутки, даже семье его звонят. У него в социальных сетях только за этот день около полутора тысяч сообщений. Давайте просто дадим возможность человеку заниматься еще чем‑то, кроме как отвечать на один и тот же вопрос. Он просто *** [задолбался].

У меня большие надежды на сотрудничество с Павлюченко. Он очень порядочный и серьезный человек. Он прекрасно понимает, что может помочь команде в Кубке России, опять же ему самому важно закрыть свою цель — забить 200‑й гол. Рома — большой молодец, он обязательно справится, я в нем уверен», – сказал Газизов.

41-летний футболист объявил о завершении карьеры в прошлом году.

Павлюченко намеревался в матче с «Ахматом» забить 200-й гол в клубной карьере.

Игрок – бронзовый призер Евро-2008.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно