Газизов: «Вопрос с Павлюченко в «Уфе» не закрыт. Просто Роман *** отвечать на один и тот же вопрос»

У него цель закрыть за 10 минут закрыть 200 голов, или помочь команде?
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию вокруг возможного появления в команде форварда Романа Павлюченко.
«Вопрос не закрыт. Роман — живой человек, он получает десятки звонков круглые сутки, даже семье его звонят. У него в социальных сетях только за этот день около полутора тысяч сообщений. Давайте просто дадим возможность человеку заниматься еще чем‑то, кроме как отвечать на один и тот же вопрос. Он просто *** [задолбался].
У меня большие надежды на сотрудничество с Павлюченко. Он очень порядочный и серьезный человек. Он прекрасно понимает, что может помочь команде в Кубке России, опять же ему самому важно закрыть свою цель — забить 200‑й гол. Рома — большой молодец, он обязательно справится, я в нем уверен», – сказал Газизов.
- 41-летний футболист объявил о завершении карьеры в прошлом году.
- Павлюченко намеревался в матче с «Ахматом» забить 200-й гол в клубной карьере.
- Игрок – бронзовый призер Евро-2008.
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