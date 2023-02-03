Бекхэм назвал своего любимого футболиста

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о Лионеле Месси.
«Мой любимый футболист? Это Месси. Я люблю Лео по разным причинам.
Он отличный отец, у него замечательный характер.
Также думаю, что люблю его по той причине, что и все – за манеру играть со страстью, со свободой.
А как он сыграл на ЧМ-2022. Эта победа была для него невероятным моментом», – заявил Бекхэм.
- В декабре Месси впервые стал чемпионом мира в 35 лет.
- Его признали лучшим игроком мундиаля в Катаре.
- Аргентинцы в финале турнира победили Францию в серии пенальти.
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Источник: ESPN Deportes