Бекхэм назвал своего любимого футболиста

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о Лионеле Месси.

«Мой любимый футболист? Это Месси. Я люблю Лео по разным причинам.

Он отличный отец, у него замечательный характер.

Также думаю, что люблю его по той причине, что и все – за манеру играть со страстью, со свободой.

А как он сыграл на ЧМ-2022. Эта победа была для него невероятным моментом», – заявил Бекхэм.

В декабре Месси впервые стал чемпионом мира в 35 лет.

Его признали лучшим игроком мундиаля в Катаре.

Аргентинцы в финале турнира победили Францию в серии пенальти.

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