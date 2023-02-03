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    Бекхэм назвал своего любимого футболиста

    Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о Лионеле Месси.

    «Мой любимый футболист? Это Месси. Я люблю Лео по разным причинам.

    Он отличный отец, у него замечательный характер.

    Также думаю, что люблю его по той причине, что и все – за манеру играть со страстью, со свободой.

    А как он сыграл на ЧМ-2022. Эта победа была для него невероятным моментом», – заявил Бекхэм.

    • В декабре Месси впервые стал чемпионом мира в 35 лет.
    • Его признали лучшим игроком мундиаля в Катаре.
    • Аргентинцы в финале турнира победили Францию в серии пенальти.

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    Источник: ESPN Deportes

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