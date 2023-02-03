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  • В «Бенфике» объяснили, почему отпустили Энцо в «Челси» за 121 миллион

В «Бенфике» объяснили, почему отпустили Энцо в «Челси» за 121 миллион

3 февраля 2023, 00:32
1

Президент «Бенфики» Руй Кошта рассказал, как принималось решение о продаже полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси».

  • Аргентинец ушел в последний день зимнего трансферного окна.
  • «Челси» заплатил за него рекордные для АПЛ 121 миллион евро.
  • «Бенфика» предлагала 21-миллионную скидку за сохранение хавбека в составе до лета на правах аренды.

«Новое предложение поступило за два дня до конца ТО, и Энцо потребовал его отпустить. Мы сделали все, чтобы футболист остался, но он абсолютно не был готов к этому.

Он мог бы играть за нас до конца сезона и не потерять в деньгах. Днем 31 января я предложил «Челси» выкупить Энцо сейчас и оставить его до лета с учетом соответствующего снижения суммы.

Но игрок категорически отказался оставаться в «Бенфике», и это все изменило. Энцо не показал свою преданность клубу.

Вот тогда я подумал, что он больше не сможет выступать за «Бенфику». За нас будут играть только те, кто гордится своим нахождением в команде!

Я сделал то, что в интересах «Бенфики», – заявил Кошта.

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Источник: A Bola
Португалия. Примейра Англия. Премьер-лига Бенфика Челси Кошта Руй Фернандес Энцо
Комментарии (1)
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jek718875
1675407620
Он не захотел упускать свой шанс, его право(первым делом самолёты, ну а девушки потом)
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