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    В «Бенфике» объяснили, почему отпустили Энцо в «Челси» за 121 миллион

    Президент «Бенфики» Руй Кошта рассказал, как принималось решение о продаже полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси».

    • Аргентинец ушел в последний день зимнего трансферного окна.
    • «Челси» заплатил за него рекордные для АПЛ 121 миллион евро.
    • «Бенфика» предлагала 21-миллионную скидку за сохранение хавбека в составе до лета на правах аренды.

    «Новое предложение поступило за два дня до конца ТО, и Энцо потребовал его отпустить. Мы сделали все, чтобы футболист остался, но он абсолютно не был готов к этому.

    Он мог бы играть за нас до конца сезона и не потерять в деньгах. Днем 31 января я предложил «Челси» выкупить Энцо сейчас и оставить его до лета с учетом соответствующего снижения суммы.

    Но игрок категорически отказался оставаться в «Бенфике», и это все изменило. Энцо не показал свою преданность клубу.

    Вот тогда я подумал, что он больше не сможет выступать за «Бенфику». За нас будут играть только те, кто гордится своим нахождением в команде!

    Я сделал то, что в интересах «Бенфики», – заявил Кошта.

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    Источник: A Bola

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