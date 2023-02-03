В «Бенфике» объяснили, почему отпустили Энцо в «Челси» за 121 миллион

Президент «Бенфики» Руй Кошта рассказал, как принималось решение о продаже полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси».
- Аргентинец ушел в последний день зимнего трансферного окна.
- «Челси» заплатил за него рекордные для АПЛ 121 миллион евро.
- «Бенфика» предлагала 21-миллионную скидку за сохранение хавбека в составе до лета на правах аренды.
«Новое предложение поступило за два дня до конца ТО, и Энцо потребовал его отпустить. Мы сделали все, чтобы футболист остался, но он абсолютно не был готов к этому.
Он мог бы играть за нас до конца сезона и не потерять в деньгах. Днем 31 января я предложил «Челси» выкупить Энцо сейчас и оставить его до лета с учетом соответствующего снижения суммы.
Но игрок категорически отказался оставаться в «Бенфике», и это все изменило. Энцо не показал свою преданность клубу.
Вот тогда я подумал, что он больше не сможет выступать за «Бенфику». За нас будут играть только те, кто гордится своим нахождением в команде!
Я сделал то, что в интересах «Бенфики», – заявил Кошта.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию