«Челси» отказался от 21-миллионной скидки от «Бенфики» за Энцо Фернандеса

«Бенфика» была готова продать полузащитника Энцо Фернандеса дешевле, но при одном условии.

Если бы «Челси» согласился оставить игрока в аренде в Португалии до конца сезона, то получил бы скидку в размере 21 миллиона евро.

Сам футболист хотел перебраться в АПЛ зимой, и лондонский клуб решил забрать его сразу, заплатив 121 миллион.

Контракт Энцо с «Челси» рассчитан до 2031 года.

Это рекордный трансфер для АПЛ.

В истории мирового футбола данная сделка занимает 6-е место.

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