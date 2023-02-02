«Челси» отказался от 21-миллионной скидки от «Бенфики» за Энцо Фернандеса

«Бенфика» была готова продать полузащитника Энцо Фернандеса дешевле, но при одном условии.
Если бы «Челси» согласился оставить игрока в аренде в Португалии до конца сезона, то получил бы скидку в размере 21 миллиона евро.
Сам футболист хотел перебраться в АПЛ зимой, и лондонский клуб решил забрать его сразу, заплатив 121 миллион.
- Контракт Энцо с «Челси» рассчитан до 2031 года.
- Это рекордный трансфер для АПЛ.
- В истории мирового футбола данная сделка занимает 6-е место.
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Источник: The Times