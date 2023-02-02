Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» отказался от 21-миллионной скидки от «Бенфики» за Энцо Фернандеса

    «Бенфика» была готова продать полузащитника Энцо Фернандеса дешевле, но при одном условии.

    Если бы «Челси» согласился оставить игрока в аренде в Португалии до конца сезона, то получил бы скидку в размере 21 миллиона евро.

    Сам футболист хотел перебраться в АПЛ зимой, и лондонский клуб решил забрать его сразу, заплатив 121 миллион.

    • Контракт Энцо с «Челси» рассчитан до 2031 года.
    • Это рекордный трансфер для АПЛ.
    • В истории мирового футбола данная сделка занимает 6-е место.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    ​«Бенфика» – 1-й клуб в истории, продавший 2 игроков более чем за 100 миллионов 2
    «Челси» представил Энцо, купленного за 121 миллион 1
    Лидер «Ромы» подает на клуб в суд из-за травли, «Челси» портит карьеру игроку и другие главные истории этого трансферного окна 1
    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11