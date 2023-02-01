Трансфер Энцо Фернандеса – на 6-м месте в списке самых дорогих в истории футбола

Энцо Фернандес перешел из «Бенфики» в «Челси».
Лондонский клуб заплатил за аргентинского полузащитника 121 миллион евро. Это шестой по стоимости трансфер в истории футбола.
На первом месте – переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
- Неймар – из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн
- Килиан Мбаппе – из «Монако» в «ПСЖ» за 180 млн
- Усман Дембеле – из «Боруссии» в «Барселону» за 140 млн
- Филиппе Коутиньо – из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 млн
- Жоау Феликс – из «Бенфики» в «Атлетико» за 127,2 млн.
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Источник: «Бомбардир»