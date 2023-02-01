Трансфер Энцо Фернандеса – на 6-м месте в списке самых дорогих в истории футбола

Энцо Фернандес перешел из «Бенфики» в «Челси».

Лондонский клуб заплатил за аргентинского полузащитника 121 миллион евро. Это шестой по стоимости трансфер в истории футбола.

На первом месте – переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

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