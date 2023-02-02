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  • «Пора опуститься на землю и встать в общий ряд». Орлов – о Дзюбе

«Пора опуститься на землю и встать в общий ряд». Орлов – о Дзюбе

2 февраля 2023, 23:11

Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что Артем Дзюба не может найти себе новую команду.

– Почему бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему без команды?

– Видимо, его агенты, представители как-то не так действуют. Не знаю... Я тоже думал, что он быстрее определится с клубом.

На днях прочитал слова Леонида Слуцкого о том, что Дзюба не захотел приезжать в «Торпедо» на просмотр.

– Понимаете нападающего?

– Нет. Я понимаю тренера «Торпедо». Он хочет посмотреть на тренировках футболиста, который, по сути, последние полгода не играл.

А Дзюба, видимо, обиделся – мол, это унижение. Хотел сразу попасть в состав. Это как-то не по-спортивному. Какая глупость...

Конкурируй, доказывай! Или ты сразу себя ставишь выше тренера? Выполняй требования Талалаева. Какие проблемы?

– Дзюба считает, что его данные позволяют ему переходить в «Торпедо» без всякого просмотра.

Какие данные? Они позволяли ему выступать на приличном уровне год или два назад. А кто знает, в какой он сейчас форме? Что он показал в Турции? Как у него с физикой, с мотивацией?

В спорте надо доказывать каждый божий день. Дзюбе предложили приехать на два-три дня, посмотреть на него и принять решение. А как иначе?

А Артем ставит себя выше команды, в которую хочет перейти. Он же потом будет требовать – ставьте меня в старт...

Дзюбе пора опуститься на землю и встать в общий ряд. А то он по-прежнему позиционирует себя ВИП-персоной.

Так не бывает! Ну по какой причине он не заиграл в Турции?

– Поехал не в ту команду. Монтелла в своей схеме не нуждался в таком нападающем.

– Постойте. Если ты готов и у тебя глаза горят, тренер найдет способ тебя эффективно использовать.

Значит, Монтелла понял, что Дзюба не принесет команде пользу. Вот и все. Но меня еще и возмущают слова Слуцкого.

– Какие?

– О том, что даже лежа в штрафной Дзюба будет забивать за «Торпедо». Леонид Викторович, вы о чем? Вы хотите сказать, что Месси забивает лежа в штрафной, не напрягается?!

Вы посмотрите, сколько он бегает, какой объем работы проделывает! А Дзюба, по-вашему, может просто лечь и забить? Ну-ну...

Что это за отношение к футболу, к «Торпедо»? Да и зачем надо расхолаживать самого Дзюбу такими заявлениями?

Как тренер вы должны сказать Дзюбе: «Артем, тебе надо играть по общим правилам, встать в общую линейку!».

Не знаю, почему Слуцкий такое говорит... При этом он сам почему-то сейчас без работы.

  • 34-летний Дзюба – свободный агент.
  • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
  • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Дзюба Артем Орлов Геннадий
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