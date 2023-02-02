Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Панатинаикос» и два клуба РПЛ интересовались Бакаевым этой зимой

    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев попал в сферу интересов нескольких клубов этой зимой.

    «В это зимнее трансферное окно Бакаевым интересовались «Ростов», «Краснодар», «Панатинаикос» и арабские клубы. Но до лета его переход куда бы то ни было не актуален, игрок будет исправлять сложившуюся в «Зените» ситуацию», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Бакаев летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
    • Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Много нового услышал о себе». Бакаев – о матче «Спартак» – «Зенит» в Москве 5
    «С конкурентами такого уровня я еще не сталкивался». Бакаев – о «Зените» 6
    Радимов не исключил, что Бакаев может вернуться из «Зенита» в «Спартак» 16
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:09
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      520de 3 минуты назад

      Пpoгнозы футбольных мaтчей bets-info.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      Suvorov51 2 часа назад

      Бакашка, бежи из помойки, этим ты спасешь себя, а то там за воняешь, за хереешь и пропадешь и как футболисти как человек, а лучше переходи к нам в Тулу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +796

      7:1 > Suvorov51 43 минуты назад

      он уже это сделал в мае. чёт ты опоздал с советами.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11