«Панатинаикос» и два клуба РПЛ интересовались Бакаевым этой зимой

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев попал в сферу интересов нескольких клубов этой зимой.

«В это зимнее трансферное окно Бакаевым интересовались «Ростов», «Краснодар», «Панатинаикос» и арабские клубы. Но до лета его переход куда бы то ни было не актуален, игрок будет исправлять сложившуюся в «Зените» ситуацию», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Бакаев летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.

Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.

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