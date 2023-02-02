Зарема: «Карпин – неблагодарный. Федун закрыл все его долги в Испании и дал лучшую команду в России»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала тренера сборной России Валерия Карпина, который усомнился в тренерских качествах Унаи Эмери.

«Имя Унаи Эмери Карпину лучше вообще не произносить до конца жизни. Он думал, что посмотрел его тренировки и уже научился, теперь сам сможет тренировать. У Эмери даже не было переводчика! Карпин был как прокладка между Эмери и Леонидом Арнольдовичем, между тренером и командой.

Поражает неблагодарность Карпина. Его взяли практически с нулевым тренерским опытом работы, закрыли испанские долги от провального бизнеса, дали лучшую команду в стране, неограниченные должностные права: он и гендиректор, и тренер, формирует сам как тренерский штаб, так и менеджерский состав.

Самое главное, у него был безлимит на трансферы! У других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий. Но все равно у него во всем виноват Федун», – сказала Зарема.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно