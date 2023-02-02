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    Зарема: «Карпин – неблагодарный. Федун закрыл все его долги в Испании и дал лучшую команду в России»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала тренера сборной России Валерия Карпина, который усомнился в тренерских качествах Унаи Эмери.

    «Имя Унаи Эмери Карпину лучше вообще не произносить до конца жизни. Он думал, что посмотрел его тренировки и уже научился, теперь сам сможет тренировать. У Эмери даже не было переводчика! Карпин был как прокладка между Эмери и Леонидом Арнольдовичем, между тренером и командой.

    Поражает неблагодарность Карпина. Его взяли практически с нулевым тренерским опытом работы, закрыли испанские долги от провального бизнеса, дали лучшую команду в стране, неограниченные должностные права: он и гендиректор, и тренер, формирует сам как тренерский штаб, так и менеджерский состав.

    Самое главное, у него был безлимит на трансферы! У других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий. Но все равно у него во всем виноват Федун», – сказала Зарема.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +342

      ПалкоВводецъ (returned) 24 минуты назад

      Как пауки в банке грызутся бывшие и нынешние спартачи. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2349

      Эном айс 29 минут назад

      Кто-кто был , как "прокладка"?))
      Видимо денег на "литературного раба" Леонид Арнольдович больше не даёт..
      Пошла белиберда от понаехавшей башкирки.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1560

      Artemka444 29 минут назад

      Насмешила про лучшую команду в стране!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17617

      ilichkadr 53 минуты назад

      На этот раз полностью соглашусь с Заремой. Рубанула так рубанула правду-матку!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +965

      Чехов на Садовой > ilichkadr 35 минут назад

      Точнее - рубанула матка правду.

      3
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      Рейтинг: +17617

      ilichkadr > Чехов на Садовой 27 минут назад

      Она ещё корректно высказалась. Валера, сидя на 2-х стульях, нагрел Лёню конкретно. Понакупил всякого шлака и неликвида на 2 команды.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +588

      Таврида 57 минут назад

      "Карпин был как прокладка между Эмери и Леонидом Арнольдовичем". Чьорт, как представил это зрелище...

      4
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      Рейтинг: +18

      Чапппай 1 час назад

      Да ты хоть все золото и всю власть мира дай человеку, это не значит, что он не может тебя критиковать и быть чем-то недовольным, это нормально, все люди разные

      1
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      Рейтинг: +13

      Штошка 1 час назад

      Безлимит на трансферы??? "Не поедет к нам Фалькао, ***!"

      3
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      Рейтинг: +245

      crf575757 1 час назад

      Ты подстилка Федуна! Тебе кто дал право обливать грязью лучшего тренера России!? Ты сама то КТО!!!! Просто МЕРЗОСТЬ с которой рядом и стоять противно - воняешь!!!

      3
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      Рейтинг: +18

      Чапппай > crf575757 1 час назад

      А ты мать своих детей тоже подстилкой своей называешь?

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      Рейтинг: +12948

      Алексей З > crf575757 38 минут назад

      Она жена , которая рожает мужу детей.
      В таком случаи кто твоя жена ( подруга ), если у таких уродов семья есть ? Подстилка ?
      Такой мерзости как ты ещё и слово дают.....ппц

      1
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