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  • Зарема: «Карпин – неблагодарный. Федун закрыл все его долги в Испании и дал лучшую команду в России»

Зарема: «Карпин – неблагодарный. Федун закрыл все его долги в Испании и дал лучшую команду в России»

2 февраля 2023, 15:52
14

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала тренера сборной России Валерия Карпина, который усомнился в тренерских качествах Унаи Эмери.

«Имя Унаи Эмери Карпину лучше вообще не произносить до конца жизни. Он думал, что посмотрел его тренировки и уже научился, теперь сам сможет тренировать. У Эмери даже не было переводчика! Карпин был как прокладка между Эмери и Леонидом Арнольдовичем, между тренером и командой.

Поражает неблагодарность Карпина. Его взяли практически с нулевым тренерским опытом работы, закрыли испанские долги от провального бизнеса, дали лучшую команду в стране, неограниченные должностные права: он и гендиректор, и тренер, формирует сам как тренерский штаб, так и менеджерский состав.

Самое главное, у него был безлимит на трансферы! У других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий. Но все равно у него во всем виноват Федун», – сказала Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Федун Леонид Салихова Зарема
Комментарии (14)
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crf575757
1675342839
Ты подстилка Федуна! Тебе кто дал право обливать грязью лучшего тренера России!? Ты сама то КТО!!!! Просто МЕРЗОСТЬ с которой рядом и стоять противно - воняешь!!!
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Штошка
1675343176
Безлимит на трансферы??? "Не поедет к нам Фалькао, ***!"
Ответить
Таврида
1675343713
"Карпин был как прокладка между Эмери и Леонидом Арнольдовичем". Чьорт, как представил это зрелище...
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ilichkadr
1675343934
На этот раз полностью соглашусь с Заремой. Рубанула так рубанула правду-матку!
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Artemka444
1675345381
Насмешила про лучшую команду в стране!!!
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Эном айс
1675345397
Кто-кто был , как "прокладка"?)) Видимо денег на "литературного раба" Леонид Арнольдович больше не даёт.. Пошла белиберда от понаехавшей башкирки.
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АЛЕКС 58
1675347294
Кроме Федуна и Карпина никто из тренеров,футболистов и владельцев клуба не позволяет своим жёнам.высказываться о футболе публично. Два подкаблучника-нытика.
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alex1951
1675350001
Слухай,ЗаРёва...А то,что Карпуша ему в Испании приготовил, тут то ты в ротик Г. набрала...И где Федун и где Карпуша...и почему ты бывшая ? Ну,ка поделись....кобра кусвчая..
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NewLife
1675350961
Федун никакущий бизнесмен и это его вина, что доверил столько полномочий такому лузеру, как Карпин.
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Валерий2705
1675352597
Вот сразу же видно, что недалёкая. Ну какая лучшая команда в стране, это же абсурд)
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