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    Талалаев: «Я не предлагал Дзюбе просмотр в «Торпедо». Непонятна истерика»

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал новость о том, что Артем Дзюба отказался переходить в московский клуб из-за предложенного ему просмотра.

    — Если вынести за скобки фамилию Дзюба, должны ли, по-вашему, топ-игроки соглашаться на просмотр в клубах не из числа грандов?

    — Уточню формулировку: просмотр не предлагался. Прозвучала идея встретиться, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза, как профессионал профессионалу.

    И тренер, и футболист, и вообще любой человек, достигший определенного статуса, имеют право обижаться, если им устраивают просмотр. Важно лишь понимать, насколько тебе это нужно и что именно тебе предлагают.

    — В том, что пути команды и футболиста расходятся из-за поведенческих амбиций, согласитесь, много неправильного.

    — Больше непонятна истерика, поднятая вокруг ситуации. Самостоятельный человек в силах сам ответить на возникающие вопросы. Я, например, предпочитаю делать это лично, а не через кого-то.

    Но если с разных сторон начинают доноситься лай и тявканье, становится понятен уровень этих людей. Не зная положение дел изнутри, пытаются вставить мнение, думая, что оно кому-то интересно.

    • Другой претендент на игрока – «Пари НН».
    • В ноябре Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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