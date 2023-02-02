Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига 1. «ПСЖ» обыграл в гостях «Монпелье» (3:1) и упрочил лидерство. Руис поучаствовал в обоих голах

    «ПСЖ» в 21-м туре чемпионата Франции оказался сильнее «Монпелье». Все голы случились во второй половине встречи.

    В обоих голах «ПСЖ» поучаствовал Фабиан Руис.

    В первом тайме у «ПСЖ» из-за травмы заменили форварда Килиана Мбаппе. Он же на десятой минуте не реализовал пенальти, причем он перебивал удар.

    «Монпелье» не побеждает парижан с 2019 года.

    «ПСЖ» лидирует с пятиочковым отрывом. «Монпелье» занимает 14-ю строчку.

    Франция. Лига 1. 21-й тур

    Монпелье – ПСЖ – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Руис, 55; 0:2 – Месси, 72; 1:2 – Норден, 89; 1:3 – Заир-Эмери, 90+2.

    Незабитые пенальти: нет – Мбаппе, 10.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Лидер «Ромы» подает на клуб в суд из-за травли, «Челси» портит карьеру игроку и другие главные истории этого трансферного окна 1
    Мбаппе в матче с «Монпелье» дважды не реализовал пенальти и был заменен
    Малком: «Все закончилось, я в «Зените»!» 12
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11