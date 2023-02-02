«ПСЖ» в 21-м туре чемпионата Франции оказался сильнее «Монпелье». Все голы случились во второй половине встречи.
В двух голах «ПСЖ» поучаствовал Фабиан Руис – у него ассисты.
В первом тайме у «ПСЖ» из-за травмы заменили форварда Килиана Мбаппе. Он же на десятой минуте не реализовал пенальти, причем он перебивал удар.
«Монпелье» не побеждает парижан с 2019 года.
«ПСЖ» лидирует с пятиочковым отрывом. «Монпелье» занимает 14-ю строчку.
Франция. Лига 1. 21-й тур
Голы: 0:1 – Руис, 55; 0:2 – Месси, 72; 1:2 – Норден, 89; 1:3 – Заир-Эмери, 90+2.
Незабитые пенальти: нет – Мбаппе, 10.
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Источник: «Бомбардир»