«ПСЖ» в 21-м туре чемпионата Франции оказался сильнее «Монпелье». Все голы случились во второй половине встречи.

В двух голах «ПСЖ» поучаствовал Фабиан Руис – у него ассисты.

В первом тайме у «ПСЖ» из-за травмы заменили форварда Килиана Мбаппе. Он же на десятой минуте не реализовал пенальти, причем он перебивал удар.

«Монпелье» не побеждает парижан с 2019 года.

«ПСЖ» лидирует с пятиочковым отрывом. «Монпелье» занимает 14-ю строчку.

Франция. Лига 1. 21-й тур

Монпелье – ПСЖ – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Руис, 55; 0:2 – Месси, 72; 1:2 – Норден, 89; 1:3 – Заир-Эмери, 90+2.

Незабитые пенальти: нет – Мбаппе, 10.

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