«Бетис» и «Барселона» назвали стартовые составы на матч 17-го тура Примеры.

Игра состоится в среду, 1 февраля.

Начало – в 23:00 по московскому времени.

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«Бетис»: Силва, Руйбал, Песселья, Фелипе, Абнер, Родригес, Карвалью, Энрикe, Каналес, Фекир, Иглесиас.

«Барселона»: тер Стеген, Бальде, Кунде, Кристенсен, Араухо, Гави, Педри, Бускетс, Френки де Йонг, Рафинья, Левандовски.

Пять последних очных матчей: три победы «Барсы», одна ничья, один раз выиграл «Бетис».

В последний раз команды встречались 12 января 2023 года – полуфинальный матч Суперкубка Испании закончился вничью 2:2, по пенальти выиграла «Барса».

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