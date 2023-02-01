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    «Бетис» – «Барселона»: стартовые составы на 17-й тур Примеры

    «Бетис» и «Барселона» назвали стартовые составы на матч 17-го тура Примеры.

    • Игра состоится в среду, 1 февраля.
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    «Бетис»: Силва, Руйбал, Песселья, Фелипе, Абнер, Родригес, Карвалью, Энрикe, Каналес, Фекир, Иглесиас.

    «Барселона»: тер Стеген, Бальде, Кунде, Кристенсен, Араухо, Гави, Педри, Бускетс, Френки де Йонг, Рафинья, Левандовски.

    Пять последних очных матчей: три победы «Барсы», одна ничья, один раз выиграл «Бетис».

    В последний раз команды встречались 12 января 2023 года – полуфинальный матч Суперкубка Испании закончился вничью 2:2, по пенальти выиграла «Барса».

    Коэффициенты:

    • Победа Бетиса – 5.40
    • Ничья – 4.19
    • Победа Барсы – 1.69

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.02.2023 22:17
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