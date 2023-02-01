Агент Барбоза: «Абаскаль летом будет востребован в Европе. «Спартаку» будет очень тяжело его удержать»

Футбольный агент Паулу Барбоза не исключил летний уход главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаля хорошо знают в Европе, плюс он отлично отработал в Швейцарии. «Севилья» действительно проявляет к нему интерес, он один из кандидатов на пост тренера испанцев. Сейчас в «Спартаке» он хорошо работает, команда играет, показывает результат.

Думаю, если этот сезон «Спартак» успешно завершит, то им будет очень тяжело удержать Абаскаля. Летом он будет востребован в Европе», — сказал Барбоза.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ, отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

Завтра стартует Зимний кубок РПЛ, в котором «Спартак» примет участие.

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