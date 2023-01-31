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    В «Динамо» отреагировали на новость о возможном уходе Захаряна в «Ференцварош»

    Пресс-служба «Динамо» дала комментарий в связи с появившейся информацией об интересе «Ференцвароша» к полузащитнику Арсену Захаряну.

    «Общения с «Ференцварошем» у клуба на эту тему не было. Выкуп за 15 миллионов евро, как и за любую другую сумму, на Венгрию не распространяется.

    Мы рассчитываем на Арсена в весенней части сезона», – сообщили в клубе.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3460

      Ziklop 25 минут назад

      в Новую Зеландию на стажировку! зачем оно Захаряну, как бы мальчишка совсем не завял...

      0
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      Рейтинг: +1912

      alefreddy 50 минут назад

      что то никак никуда его не пристроют

      0
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      Рейтинг: +200

      eugen-han 1 час назад

      Непонятно зачем пускать такие нелепые и смешные слухи? Во-первых чемпионат Венгрии - это хуже РПЛ в разы! И во-вторых, Захаряну это надо?

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