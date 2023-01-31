В «Динамо» отреагировали на новость о возможном уходе Захаряна в «Ференцварош»

Пресс-служба «Динамо» дала комментарий в связи с появившейся информацией об интересе «Ференцвароша» к полузащитнику Арсену Захаряну.

«Общения с «Ференцварошем» у клуба на эту тему не было. Выкуп за 15 миллионов евро, как и за любую другую сумму, на Венгрию не распространяется.

Мы рассчитываем на Арсена в весенней части сезона», – сообщили в клубе.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

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