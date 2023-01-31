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    «Ференцварош» интересуется Захаряном

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Венгрии.

    Возможность подписания 19-летнего футболиста изучает «Ференцварош».

    Спортивный директор будапештского клуба Тамаш Хайнал уже общался с агентом игрока.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +200

      eugen-han 36 минут назад

      Во-первых Захарян является воспитанником самарского футбола, а во-вторых чемпионат Венгрии в разы хуже РПЛ, но лучше условных Эстонии и Молдовы, что не повод футболисту даже рассматривать такой вариант, который гипотетически несостоятелен по об'ективным причинам. Хотя мадьяры могут интересоваться просто из любопытства, а вдруг.

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      Рейтинг: +3437

      acor94 59 минут назад

      Кстати может будет договорённость, что щас уйдёт миллионов за 5, а потом получит 50% с перепродажи в челси. Тогда и Динамо и Венгрия останется в плюсе.

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      Рейтинг: +12917

      Алексей З 1 час назад

      Этот источник - король фейков.

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