«Ференцварош» интересуется Захаряном

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Венгрии.
Возможность подписания 19-летнего футболиста изучает «Ференцварош».
Спортивный директор будапештского клуба Тамаш Хайнал уже общался с агентом игрока.
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова