Черышев – о Дзюбе: «Мы все совершаем ошибки. Он докажет всем, что еще может забивать»

Как же вы уже достали этим забивальщиком. Осталось еще у моей собаки интервью взять, сможет ли дюба стать лучшим бомбардиром.
Полузащитник «Венеции» Денис Черышев высказался о нападающем Артеме Дзюбе.
— Есть мнение, что Дзюба хорош только в воздухе, верховой борьбе. А вне поля может быть токсичным.
— Это точно не так. Он очень умный, разносторонний футболист. Дзюба не только много забивает и отдает, но и может подержать мяч, прикрыть его корпусом, хорош в подыгрыше. Приносит много пользы в ситуации, когда команда оказывается под давлением.
Было бы очень радостно увидеть Артема в «Венеции», но, видимо, не сложилось.
Я давно не общался с Дзюбой, поэтому мне сложно сказать, почему он ушел из Турции. Но, зная Артема, я на сто процентов уверен, что он будет и дальше играть на высоком уровне. 34 года — не критичный возраст для футболиста, если в карьере не было серьезных травм.
Что касается репутации вне поля, то на нее зачастую влияет общественное мнение, причем оно порой бывает незаслуженным. Дзюба был нашим капитаном в сборной, объединял и мотивировал ребят. А неприятные вещи за пределами поля могут случиться с каждым.
Мы все совершаем ошибки. Надо встать, отряхнуться и идти дальше. Думаю, Дзюба так и сделает и докажет всем, что еще может играть и забивать. Я даже не сомневаюсь.
- Дзюба – свободный агент.
- 34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».
- Он забил 1 гол в 5 матчах.
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