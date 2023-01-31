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    Черышев – о Дзюбе: «Мы все совершаем ошибки. Он докажет всем, что еще может забивать»

    Полузащитник «Венеции» Денис Черышев высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

    — Есть мнение, что Дзюба хорош только в воздухе, верховой борьбе. А вне поля может быть токсичным.

    — Это точно не так. Он очень умный, разносторонний футболист. Дзюба не только много забивает и отдает, но и может подержать мяч, прикрыть его корпусом, хорош в подыгрыше. Приносит много пользы в ситуации, когда команда оказывается под давлением.

    Было бы очень радостно увидеть Артема в «Венеции», но, видимо, не сложилось.

    Я давно не общался с Дзюбой, поэтому мне сложно сказать, почему он ушел из Турции. Но, зная Артема, я на сто процентов уверен, что он будет и дальше играть на высоком уровне. 34 года — не критичный возраст для футболиста, если в карьере не было серьезных травм.

    Что касается репутации вне поля, то на нее зачастую влияет общественное мнение, причем оно порой бывает незаслуженным. Дзюба был нашим капитаном в сборной, объединял и мотивировал ребят. А неприятные вещи за пределами поля могут случиться с каждым.

    Мы все совершаем ошибки. Надо встать, отряхнуться и идти дальше. Думаю, Дзюба так и сделает и докажет всем, что еще может играть и забивать. Я даже не сомневаюсь.

    • Дзюба – свободный агент.
    • 34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».
    • Он забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1760

      шахта Заполярная 44 минуты назад

      Как же вы уже достали этим забивальщиком. Осталось еще у моей собаки интервью взять, сможет ли дюба стать лучшим бомбардиром.

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      Рейтинг: +12909

      Алексей З 1 час назад

      "Адвокаты " и "Прокуроры", просто оставьте его в покое.
      Нормальная карьера , деньги заработал, не переживайте за него.

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